Россия отправит бомбардировщики Ту-160 в Венесуэлу

10.12.2018 20:44



Россия отправит в Венесуэлу по меньшей мере два стратегических бомбардировщика Ту-160, которые могут нести ядерное оружие. Такие данные предоставили Washington Free Beacon в Пентагоне. Тем не менее, издание не называет свои источники, указывая только, что они знакомы с планом полетов российских бомбардировщиков. По представленным данным, самолеты ВКС России направляются в Венесуэлу для проведения учений.

Вместе с тем, ранее в понедельник, британские и норвежские истребители вынуждены были вылететь на сопровождение двух российский Ту-160, пролетающих над Северной Атлантикой. Сообщается что российские бомбардировщики направлялись в сторону Венесуэлы, пишет Интерфакс.