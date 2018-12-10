В Осло началась церемония вручения Нобелевской премии мира

10.12.2018 18:57



Столицы Норвегии и Швеции стали центрами вручения Нобелевских премий 2018 года, сообщает «Интерфакс». Вручение будет проходить в Осло и Копенгагене. Будут вручены премии по всем дисциплинам, за исключением литературы. Это связано с тем, что фотограф Жан-Клод Арно, который многие годы представлял интересы и активно участвовал в жизни комитета по литературе в рамках Нобелевской премии, был замешан в громком судебном разбирательстве по вопросу преступления сексуального характера.