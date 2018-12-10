В ДНР анонсировали масштабное наступление ВСУ в Донбассе

10.12.2018 16:53



Эдуард Басурин, являющийся замначальника народной милиции ДНР, заявил о том, что у него имеются оперативные данные, согласно которым, группировка украинских войск в количестве 12 тыс. человек будет пытаться прорвать линию обороны ДНР, сообщают «Известия». Данное наступление преследует две цели: контроль территории ДНР и линии границы между ДНР и Россией. Поводом для наступления, по словам силовика, станет теракт, который будет устроен силами ВСУ, но ответственными за него объявят силовиков ДНР.