Супруга Мамаева передумала разводиться

10.12.2018 09:43



Супруга арестованного футболиста «Краснодара» Алана Мамаева передумала разводиться со своим звездным мужем, передает «Советский спорт». Напомним, что расставание могло произойти из-за измен футболиста (несмотря на двух детей), который, защищая свою любовницу, устроил в Москве драку, и сейчас содержится под стражей.

«Он — мой муж, он мне всегда нужен, и вместе мы поднимемся с нуля», — заявила женщина, опубликовав в своей социальной сети пост с соответствующим содержанием.