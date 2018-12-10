Пашинян набрал порядка 70% голосов на выборах в парламент Армении

10.12.2018 09:03



В Армении завершились выборы в местный парламент. Блок и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Мой шаг» смог заручиться поддержкой порядка 70, 45% голосов (884,4 тысячи), передает РИА Новости со ссылкой на данные местного ЦИК. Уточняется, что подсчитаны все бюллетени из 2010 избирательных участков.

Второе место - у «Процветающей Армении» (8,37%, 103,8 тысячи), третье – у «Светлой Армении» (6,37%, около 80 тысяч).