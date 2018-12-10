«Ангарский маньяк» приговорен ко второму пожизненному сроку

10.12.2018 08:26



Решением иркутского суда экс-сотрудник полиции Михаил Попков был приговорен ко второму пожизненному сроку, передает РИА Новости из зала судебных заседаний. Срок за 59 убийств и одно покушение, которые он совершил с 1992 по 2010 год, он будет отбывать в колонии особого режима.

Три года назад Попкова приговорили к пожизненному за 22 убийства. После того, как ему вынесли вердикт «по заслугам», он решил признаться еще в 60 преступлениях.