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Англичанин держал зубные щетки в 4000-летнем горшке

10.12.2018 07:36
Англичанин держал зубные щетки в 4000-летнем горшке

Карл Мартин из Дербишира, Англия, приобрел пару горшков за 4 фунта стерлингов на распродаже автомобильных шин. Ему нужен был сосуд для того, чтобы держать в нем свою зубную щетку. И в течение пяти лет мужчина использовал свою покупку именно для этой цели. Представьте себе его удивление, когда этот кувшин, украшенный антилопой, оказался древним артефактом цивилизации хараппской долины Инда, существовавшей около 4000 лет назад, пишет ScienceAlert.

«Я использовал его в ванной для хранения своей зубной пасты и зубной щетки - на нем даже остались следы от зубной пасты», - рассказал Карл Мартин.

Хорошо известно, что те предметы, которые люди покупают на распродаже, вряд ли имеют какую-либо ценность или представляют большой интерес, поэтому Мартин, который, по иронии судьбы, работает на аукционистов Hansons и регулярно обрабатывает артефакты, не проверил свою покупку.

«Однажды на работе, я помогал эксперту по древностям Hansons Джеймсу Бренкли разгрузить фургон и заметил какую-то глиняную посуду, похожую на мой горшок с зубной щеткой. Стиль рисования выглядел так же, и на нем были похожие грубо нарисованные фигуры животных», - продолжает свой рассказ Мартин.

Позже, он отнес его Бренкли для оценки, и эксперт определил, что да, это горшок из долины Инда. В частности, он происходит с территории, которая в настоящий момент принадлежит Афганистану, он был изготовлен примерно в 1900 году до нашей эры.

Относительно того, как артефакт попал на распродажу в Дербишире, можно только гадать. Бренкли считает, что богатые путешественники, должно быть, подобрали его и привезли в Англию много лет назад, но если эксперты не найдут объяснения, мы вряд ли об этом узнаем.

История закончилась тем, что Мартин продал горшок на аукционе Hansons. Он получил за него 80 фунтов стерлингов, что не является слишком большой суммой, но это неплохо для чего-то, что стоило всего несколько фунтов.

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