Названы регионы с самой большой и с самой маленькой пенсией

10.12.2018 06:32



Самые высокие пенсионные выплаты получают жители Чукотки. Здесь средний размер пенсии составляет 25 тыс. 173 рубля. За Чукоткой следует Ненецкий автономный округ, где пенсионерам выплачивают чуть более 22 тыс. рублей. Замыкает тройку Магаданская область с размером пенсионных начислений в 21 тыс. 508 рублей. Также, в число регионов, где размер пенсионных начислений превышает 20 тыс. рублей, вошли Камчатка и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Вместе с тем, самая маленькая пенсия равна 11 тыс. 413 рублям. Выплаты в таком размере получают жители Кабардино-Балкарии. Немногим больше получают жители Дагестана и Калмыкии. Пенсионные выплаты в данных регионах составляют 11 тыс. 653 рубля и 12 тыс. 137 рублей соответственно, пишет Российская газета.