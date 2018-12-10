Россия заняла второе место в мире по производству оружия

10.12.2018 05:58



России принадлежит второе место в мире по производству оружия. Такие данные предоставил Стокгольмский международный институт исследований проблем мира. Первое место все еще принадлежит Соединенным штатам, а вот Великобритания, которая ранее занимала второе место, опустилась на третье. Вместе с тем, исследователи института отмечают, что в их работе не учитывались данные из Китая, в связи с их отсутствием, пишет РБК.