Пушков ответил Чубайсу на слова о благодарности бизнесу

09.12.2018 12:12



Гражданам России стоить выразить благодарность представителям бизнеса, то есть, так называемым олигархам. С таким заявлением выступил глава правления "Роснано" Анатолий Чубайс. По его мнению, россияне должны поблагодарить бизнесменов за то, что их силами была восстановлена страна, а народу вернули заработные платы, пишет РИА Новости.

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова Чубайса в своем Twitter. Пушков подчеркнул, что такое заявление не будет способствовать укреплению взаимоотношений между бизнесом и россиянами. Наоборот, это может послужить еще большим ожесточением людей против олигархов.