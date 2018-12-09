09.12.2018 11:27



Чемпион Олимпиады в Южной Корее, россиянка Алина Загитова проиграла финал Гран-при в канадском Ванкувере. Ее смогла обойти японская спортсменка Рика Кихира, которая получила золотую медаль на соревновании с результатом 233,12 балла. Загитовой удалось набрать 226,53 балла и, по итогам двух прокатов она смогла получить серебро. Бронзу завоевала спортсменка из России Елизавета Туктамышева, набрав 215,32 балла, пишет ТАСС.