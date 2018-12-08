Предполагаемая дочь Путина появилась на канале "Россия 1"

08.12.2018 11:13



Руководитель "Иннопрактики" Катерина Тихонова, которую с подачи информационного агентства Reuters считают младшей дочерью российского лидера Владимира Путина, появилась в сюжете на телеканале "Россия 1". Тихонова появилась в новостном сюжете, рассказывающем о новейшей технологической разработке, созданной Центром нейроинформационных технологий. Центр входит в фонд "Национальное интеллектуальное развитие" (бренд "Иннопрактика"). Новинка Центра может "запрограммировать подсознание" личности, пишет газета Вести.