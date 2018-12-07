Наталья Варлей рассказала о домогательствах Гайдая

07.12.2018 22:12



В своей автобиографической книге "Канатоходка" Наталья Варлей рассказала о домогательствах режиссера Леонида Гайдая во время съемок картины "Кавказская пленница". По ее словам Гайдай пытался ее поцеловать, а когда она его оттолкнула заявил, что она не будет участвовать в работе по озвучке своей героини, это сделает другая актриса, пишет газета Известия.

Вдова Гайдая Нина Гребешкова ответила на слова Варлей, заявив, что не читала ее книгу и не интересуется этой темой, а журналистов, задающих такие вопросы, направила к самому Гайдаю, который "уже помер двадцать пять лет тому назад".