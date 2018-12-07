Митрополит Онуфрий вернул приглашение на Объединительный собор

07.12.2018 20:58



Патриарх Варфоломей прислал главе Украинской православной церкви Московского патриархата митрополиту Онуфрию милостивое разрешение участвовать в Объединительном соборе в качестве кандидата на пост предстоятеля новой церкви. В своем послании патриарх сообщает, что владыка Онуфрий больше не будет называться митрополитом Киевским и всея Украины после проведения выборов и с него будет снят этот титул, который он носит незаконно. Такую информацию предоставил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Также, Легойда сообщил, что митрополит Онуфрий и все иерархи, которым прислали приглашения на Объединительный собор, отправили их обратно в Константинополь без ответа, пишет РИА Новости.