Аннегрет Крамп-Карренбауэр стала новым председателем германского ХДС

07.12.2018 20:34



Канцлер Германии Ангела Меркель покинула пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС). После того, как было проведено общее голосование, члены Союза большинством голосов избрали новым председателем Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая считается соратницей Меркель. Во время голосования она набрала более 51% голосов своих однопартийцев, пишет ТАСС. Также сообщается, что Фридрих Мерц, который также принимал участие в выборах на пост председателя Союза, получил чуть больше 48% голосов.