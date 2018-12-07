Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
07 ДЕК, 22:25 МСК
USD (ЦБ)    66,9227
EUR (ЦБ)    76,0777

07 ДЕК, 22:25 МСК
USD (ЦБ)    66,9227
EUR (ЦБ)    76,0777

Аннегрет Крамп-Карренбауэр стала новым председателем германского ХДС

07.12.2018 20:34
Аннегрет Крамп-Карренбауэр стала новым председателем германского ХДС

Канцлер Германии Ангела Меркель покинула пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС). После того, как было проведено общее голосование, члены Союза большинством голосов избрали новым председателем Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая считается соратницей Меркель. Во время голосования она набрала более 51% голосов своих однопартийцев, пишет ТАСС. Также сообщается, что Фридрих Мерц, который также принимал участие в выборах на пост председателя Союза, получил чуть больше 48% голосов.

Литва ввела санкции против России
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Марсианские хроники». Как человечество покоряет Марс и зачем это ему надо

«Марсианские хроники». Как человечество покоряет Марс и зачем это ему надо
Наука и технологии

Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов

Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов
Новые возможности

Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай

Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай
Наука и технологии

Реалии российской экономики Путина и «Скупой рыцарь» Пушкина

Реалии российской экономики Путина и «Скупой рыцарь» Пушкина
Экономика 1

Как в мире появилось две Кореи. История конфликта КНДР и Южной Кореи

Как в мире появилось две Кореи. История конфликта КНДР и Южной Кореи
Политика

Давид и Голиаф: есть ли шанс у виртуальных банков одолеть традиционные кредитно-финансовые организации?

Давид и Голиаф: есть ли шанс у виртуальных банков одолеть традиционные кредитно-финансовые организации?
Экономика

Узнай, страна

На Ленинградской АЭС ввели в эксплуатацию сверхмощный энергоблок с реакторной установкой ВВЭР-1200

На Ленинградской АЭС ввели в эксплуатацию сверхмощный энергоблок с реакторной установкой ВВЭР-1200

В Московской области открыли первую очередь технопарка Центрального аэрогидродинамического института

В Московской области открыли первую очередь технопарка Центрального аэрогидродинамического института

В Москве представили разработанный холдингом «Росэлектроника» беспилотник для видеомониторинга линий

В Москве представили разработанный холдингом «Росэлектроника» беспилотник для видеомониторинга линий

В Ленинградской области открыли после реконструкции десятикилометровый участок «Скандинавии»

В Ленинградской области открыли после реконструкции десятикилометровый участок «Скандинавии»

Новости СМИ

Новости дня

22:12 Наталья Варлей рассказала о домогательствах Гайдая Наталья Варлей рассказала о домогательствах Гайдая
Цены на нефть падать не будут – страны ОПЕК, кажется, договорились, пенсии дополнительно проиндексируют и другие новости четверга
Цены на нефть падать не будут – страны ОПЕК, кажется, договорились, пенсии дополнительно проиндексируют и другие новости четверга
21:42 Сотрудников МВД задержали за взятку в 15 млн рублей Сотрудников МВД задержали за взятку в 15 млн рублей
21:24 Путин вручил премию РГО и рассказал о своем путешествии и встрече с медведями Путин вручил премию РГО и рассказал о своем путешествии и встрече с медведями
20:58 Митрополит Онуфрий вернул приглашение на Объединительный собор Митрополит Онуфрий вернул приглашение на Объединительный собор
19:55 Путин назначил врио губернатора Сахалина Путин назначил врио губернатора Сахалина
19:26 Мосгорсуд сократил арест Льву Пономареву до 16 суток Мосгорсуд сократил арест Льву Пономареву до 16 суток
Выплаты по ипотеке предлагают приостанавливать с потерей работы, налог на автомобили старше 10 лет отменят и другие новости среды
Выплаты по ипотеке предлагают приостанавливать с потерей работы, налог на автомобили старше 10 лет отменят и другие новости среды
18:49 Роскачество рассказало, как выбрать новогоднюю ель Роскачество рассказало, как выбрать новогоднюю ель

Узнай, страна!

18:10 На Ленинградской АЭС ввели в эксплуатацию сверхмощный энергоблок с реакторной установкой ВВЭР-1200 На Ленинградской АЭС ввели в эксплуатацию сверхмощный энергоблок с реакторной установкой ВВЭР-1200
Трамп заявил о новой гонке вооружений, семилетний мальчик заработал 22 млн долларов и другие новости вторника
Трамп заявил о новой гонке вооружений, семилетний мальчик заработал 22 млн долларов и другие новости вторника
17:45 В Московской области открыли первую очередь технопарка Центрального аэрогидродинамического института В Московской области открыли первую очередь технопарка Центрального аэрогидродинамического института
16:25 В Москве представили разработанный холдингом «Росэлектроника» беспилотник для видеомониторинга линий В Москве представили разработанный холдингом «Росэлектроника» беспилотник для видеомониторинга линий
14:53 В Курске подписан ряд крупных инвестиционных соглашений В Курске подписан ряд крупных инвестиционных соглашений
12:06 Автор бестселлера «45 татуировок менеджера» проведет мастер-класс для омского бизнеса Автор бестселлера «45 татуировок менеджера» проведет мастер-класс для омского бизнеса
08:39 На территорию опережающего социально-экономического развития «Котовск» зашли первые инвесторы На территорию опережающего социально-экономического развития «Котовск» зашли первые инвесторы
Курс доллара может рухнуть, Китай и США пытаются договориться и другие новости понедельника
Курс доллара может рухнуть, Китай и США пытаются договориться и другие новости понедельника
04 ДЕК, 12:40 «Агентство развития Новгородской области» вступило в «Ассоциацию кластеров и технопарков России» «Агентство развития Новгородской области» вступило в «Ассоциацию кластеров и технопарков России»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter