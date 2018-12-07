Мосгорсуд сократил арест Льву Пономареву до 16 суток

07.12.2018 19:26



Судья Мосгорсуда, в ходе судебного заседания, сократила срок ареста Льва Пономарева до 16 суток, признав первоначальный вердикт «чрезмерно строгим», сообщает «Коммерсантъ». Общественный деятель был обвинен в призывах к несанкционированному митингу, посредством размещения на своей странице в социальной сети сообщения, взятого с ресурса «Эхо Москвы». Защита обоснованно указала, что обвиняемый никого ни к чему не призывал, а просто добавил статью к себе на страницу, при этом без каких – либо комментариев или сообщений.