Опубликованы новые фотографии застолий Цеповяза в колонии

07.12.2018 13:09



Обнародовано видео, которое демонстрирует подборку новых фотоснимков, на которых запечатлены застолья Вячеслава Цеповяза, заключенного, отбывающего двадцатилетний срок в амурской колонии строгого режима, передает РИА Новости. На фотографиях показаны, как он и другие люди сидят за столами, которые полны ресторанных яств. Кадры сделаны, в том числе, и на природе.

Собственно видео было опубликовано на Youtube-канале Сергея Перина. Оно сопровождается следующей подписью: «подборка является оригинальным продолжением жизни Цапка-крабоеда в период с 2014 по 2017 год».