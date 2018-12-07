Украинские пограничники не пустили четырех российских журналисток в страну

07.12.2018 11:16



Пограничники Украины решили не пускать в страну четырех российских журналисток, передает Газета.ру со ссылкой на местные СМИ. По информации источников, речь идет о Елене Николаевой (издание «Старая Русь»), Юлии Никитиной («Фонтанка»), Елене Владыкиной (газета «Мой район») и Анастасии Дроздовой (сеть SCOOP). На данный момент подробностей инцидента пока не приводится. Комментарии обещали появиться позднее.