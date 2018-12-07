Из-за сильных морозов на Кузбассе погибло два человека

07.12.2018 10:06



На Кузбассе сильные морозы (в ночь на четверг температура опустилась до – 40 градусов) привели к гибели двух человек, передает Газета.ру со ссылкой на местный департамент охраны здоровья населения. Кроме этого, еще минимум 22 человека пострадало, получив холодовые травмы разной степени тяжести. Как говорится в сообщении, трое пострадавших на момент обморожения находились под воздействием алкогольных напитков.