Украина планирует и дальше пользоваться Керченским проливом

07.12.2018 09:07



В Киеве снова высказали свое отношение к недавнему инциденту в Черном море. Министр обороны Украины Степан Полторак в эфире местного телевидения заявил о том, что национальные ВМС будут и дальше продолжать пользоваться Керченским проливом, если в этом будет необходимость. Вместе с этим он отметил, что «прямо сегодня» украинские корабли в этом месте не ходят.

«Но мы не прекратим, значит, ротацию, усиление наших возможностей», — заявил Полторак. Заключив напоследок, что Украина будет пользоваться проливом. И делать это, учитывая все международные нормы.