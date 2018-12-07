Биткоин рухнул ниже 3,5 тысяч долларов

07.12.2018 08:27



Биткоин резко пошел на снижение, рухнув до отметки ниже 3,5 тысяч долларов, передает Газета.ру со ссылкой на биржи Bitstamp. Таким образом, был обновлен более чем годовой минимум. Ко времени публикации данной заметки, самая популярная в мире криптовалюта торговалась за уровне 3,437 доллара.

Также, как напоминают СМИ, биткоин начал свое падение в ноябре этого года, а в последних числах прошлого месяца упал ниже 4 тысяч долларов.