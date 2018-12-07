США требуют от России отказаться от ракеты 9М729

07.12.2018 05:53



Для того, чтобы вновь начать обсуждать возврат к договору о ликвидации ракет средней и малой дальности, Россия должна отказаться от своих ракет 9М729, которые нарушают условия, прописанные в договоре, или произвести модернизацию ракет, сократив дальность их полета. Такие требования выставляют России США, заявляя, что в вопросе продления ДРСМД все зависит только от российской стороны и ее желания вернуться к соблюдению условий договора, пишет ТАСС.