США исключили возможность военного ответа на инцидент в Керченском проливе

07.12.2018 05:40



Военное руководство США не собирается предпринимать ответных действий, в связи с тем, что произошло в Керченском проливе. Это слова председателя объединенного комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда. Также он сообщил, что военное командование не ведет никаких переговоров с российской стороной, а все заявления, которые делают США по данному вопросу, проходят по политической и дипломатической линиям, пишет РИА Новости.