Китай планирует совершить посадку на дальней стороне Луны

07.12.2018 00:05



На раннее субботнее утро в Китае намечен старт ракеты, несущей посадочный аппарат и ровер, к Луне. Это будет означать начало амбициозной лунной миссии Китая, известной как Chang'e-4, которая попытается высадить космический корабль на дальнюю сторону Луны. Ни одна другая нация никогда не пыталась совершить такой подвиг, а это означает, что миссия может вписать Китай в историю космических полетов, пишет The Verge.

Это важный шаг, потому что посадка на дальнюю сторону Луны - невероятно сложная задача. Мы можем видеть только половину Луны во все времена. Эта ближайшая сторона Луны. И это единственный регион, в который мы приземлились, потому что есть прямая видимость с Землей, что облегчает связь с наземным контролем. Чтобы приземлиться на дальней стороне Луны, вы должны иметь несколько космических аппаратов, работающих в тандеме. В дополнение к самому посадочному устройству вам нужен какой-то зонд возле Луны, который может передавать связь с вашего посадочного устройства на Землю.

И это именно то, что есть у Китая. В мае Китайская национальная космическая администрация запустила спутник под названием Queqiao, специально для помощи в связях для предстоящей миссии Chang'e-4. Примерно через месяц нахождения в космосе Queqiao обосновался в месте, обращенном к дальней стороне Луны, на расстоянии более 37 000 миль от поверхности Луны. Спутник совершает круги вокруг точки в пространстве, известной как вторая точка Лагранжа Земля-Луна. Это место, похожее на место для парковки космического корабля. В точке Лагранжа гравитационные силы двух тел равны таким образом, что космический аппарат остается связанным с двумя объектами. В этой конкретной точке Лагранжа Queqiao будет стоять лицом к противоположной стороне Луны, обеспечивая связь между космическим аппаратом и Землей с помощью большой изогнутой антенны.

Если все это сработает, Китай будет иметь близкий взгляд на одну из самых дразнящих областей лунной поверхности: бассейн Южный полюс - Эйткен. Планируется, что посадочный аппарат и ровер Chang'e-4 приземлятся в кратере Фон Кармана в этом регионе. Бассейн Южный полюс - Эйткен представляет собой крупный ударный кратер на дальней стороне Луны, который составляет примерно 1,550 миль в диаметре и 7,5 миль в глубину. Считается, что это один из самых старых удаленных участков на поверхности Луны, но мы не знаем точно, сколько ему лет, и его истинный возраст мог бы рассказать ученым о ранней Солнечной системе.