В Госдуме считают необходимым повысить статус классных руководителей

06.12.2018 23:30



Член партии ЛДПР, заместитель руководителя комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов полагает, что в рамках оказания психологической помощи ученикам и родителям, в образовательных учреждениях необходимо повышать статус классного руководителя. По его словам, даже если очень постараться, нельзя приставить к каждому ученику психолога, а классный руководитель общается с детьми из своего класса не один год, знает и ребят и их семьи, а также семейную ситуацию своих подопечных. Также, помимо работы с детьми, классный руководитель должен более плотно общаться с родителями, а также устраивать общие встречи с ребятами и их семьями, пишет РИА Новости.