9-летний мальчик уполз на четвереньках от английской королевы

06.12.2018 23:17



Забавный инцидент произошел во время посещения королевой Елизаветой II старейшего в Британии благотворительного центра Томаса Корама. Когда девятилетний Натан Грант, который является приемным сыном певцов и телеведущих Дэвида и Кэрри Грант, был представлен Ее Величеству он неожиданно опустился на четвереньки и уполз в соседнюю комнату, крикнув «Пока!». Вероятно, маленький Натан был настолько поражен встречей с королевой, что решил быстро удалиться таким неожиданным способом. Участников мероприятия рассмешила такая реакция ребенка, пишет sputniknews.com.