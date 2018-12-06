США не считают Россию надежным партнером по ДРСМД

06.12.2018 22:56



Россия не является надежным партнером по ДРСМД. С таким заявлением выступил посол США в РФ Джон Хантсман. Он подчеркнул, что и США и НАТО сделали слишком много для того, чтобы договор оставался в силе, но Россия, постоянно нарушала условия договора. И теперь, ни США ни их партнеры не верят в то, что Россия будет соблюдать договор и сейчас и в будущем. А тот срок, который госсекретарь США Майк Помпео дал России является бессмысленным, так как Россия не проявляет желания вернуться к соблюдению условий ДРСМД.