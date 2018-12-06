Верховная рада поддержала расторжение договора о дружбе с Россией

06.12.2018 20:38



Договор о Дружбе с Россией будет расторгнут Украиной. Такое решение приняли депутаты Верховной рады Украины, проголосовав за принятие законопроекта, который отменяет действие этого соглашения. Документ внес в Раду лично президент Украины Петр Порошенко и рекомендовал депутатам безотлагательно принять документ. Согласно проекту закона соглашение будет действовать до 1 апреля 2019 года, пишет РБК.