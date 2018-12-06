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В ЦОДД рассказали, когда начнутся предновогодние пробки в Москве

06.12.2018 20:00
В ЦОДД рассказали, когда начнутся предновогодние пробки в Москве

Специалисты ЦОДД Москвы сообщили, что в две последние недели декабря существенно осложнится дорожная обстановка столицы, сообщает ИА REGNUM. Это будет связано, в первую очередь, с предновогодней суетой и с частичным перекрытием дорожного движения в определенных районах Москвы. Именно поэтому, рекомендуется две последние недели текущего года пользоваться общественным транспортом, дабы ослабить дорожную напряженность.

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