Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
06 ДЕК, 21:08 МСК
USD (ЦБ)    66,7377
EUR (ЦБ)    75,6071

06 ДЕК, 21:08 МСК
USD (ЦБ)    66,7377
EUR (ЦБ)    75,6071

Более 400 елочных базаров заработают в Подмосковье

06.12.2018 19:53
Более 400 елочных базаров заработают в Подмосковье

Более четырех сотен «точек» по продаже елей откроется в Подмосковье, сообщают «Известия». Открытие начнется 7 декабря, а общее количество площадок составит 407. В продаже будут не только отечественные ели, но и импортные виды и сорта. Также в продаже будет достаточное количество искусственных елей. Цены будут варьироваться от 500 рублей за одно дерево до десятков тысяч рублей за «эксклюзивные» импортные образцы.

Лукашенко принес Путину извинения за публичный спор на саммите ЕАЭС
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Марсианские хроники». Как человечество покоряет Марс и зачем это ему надо

«Марсианские хроники». Как человечество покоряет Марс и зачем это ему надо
Наука и технологии

Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов

Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов
Новые возможности

Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай

Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай
Наука и технологии

Реалии российской экономики Путина и «Скупой рыцарь» Пушкина

Реалии российской экономики Путина и «Скупой рыцарь» Пушкина
Экономика 1

Как в мире появилось две Кореи. История конфликта КНДР и Южной Кореи

Как в мире появилось две Кореи. История конфликта КНДР и Южной Кореи
Политика

Давид и Голиаф: есть ли шанс у виртуальных банков одолеть традиционные кредитно-финансовые организации?

Давид и Голиаф: есть ли шанс у виртуальных банков одолеть традиционные кредитно-финансовые организации?
Экономика

Узнай, страна

В Калининграде ввели в эксплуатацию третий блок строящейся Прегольской ТЭЦ

В Калининграде ввели в эксплуатацию третий блок строящейся Прегольской ТЭЦ

На Ямале запустили в работу газопровод Ухта-Торжок-2 и третий промысел Бованенковского месторождения

На Ямале запустили в работу газопровод Ухта-Торжок-2 и третий промысел Бованенковского месторождения

В Тульской области запустили первое в России производство карбамида с серой

В Тульской области запустили первое в России производство карбамида с серой

Тамбовская область вошла в пятерку лидеров Национального рейтинга прозрачности госзакупок

Тамбовская область вошла в пятерку лидеров Национального рейтинга прозрачности госзакупок

Новости СМИ

Новости дня

20:57 Лавров и Могерини обсудили судьбу ДРСМД Лавров и Могерини обсудили судьбу ДРСМД
Цены на нефть падать не будут – страны ОПЕК, кажется, договорились, пенсии дополнительно проиндексируют и другие новости четверга
Цены на нефть падать не будут – страны ОПЕК, кажется, договорились, пенсии дополнительно проиндексируют и другие новости четверга
20:38 Верховная рада поддержала расторжение договора о дружбе с Россией Верховная рада поддержала расторжение договора о дружбе с Россией
20:00 В ЦОДД рассказали, когда начнутся предновогодние пробки в Москве В ЦОДД рассказали, когда начнутся предновогодние пробки в Москве
19:43 Лукашенко принес Путину извинения за публичный спор на саммите ЕАЭС Лукашенко принес Путину извинения за публичный спор на саммите ЕАЭС
19:32 Суд освободил блогера «Давидыча» Суд освободил блогера «Давидыча»
18:53 Жиган демонстративно ушел с заседания рэперов в Госдуме Жиган демонстративно ушел с заседания рэперов в Госдуме
Выплаты по ипотеке предлагают приостанавливать с потерей работы, налог на автомобили старше 10 лет отменят и другие новости среды
Выплаты по ипотеке предлагают приостанавливать с потерей работы, налог на автомобили старше 10 лет отменят и другие новости среды
18:42 «Центр безопасности» начал работу во «ВКонтакте» «Центр безопасности» начал работу во «ВКонтакте»

Узнай, страна!

20:31 В Калининграде ввели в эксплуатацию третий блок строящейся Прегольской ТЭЦ В Калининграде ввели в эксплуатацию третий блок строящейся Прегольской ТЭЦ
Трамп заявил о новой гонке вооружений, семилетний мальчик заработал 22 млн долларов и другие новости вторника
Трамп заявил о новой гонке вооружений, семилетний мальчик заработал 22 млн долларов и другие новости вторника
19:43 На Ямале запустили в работу газопровод Ухта-Торжок-2 и третий промысел Бованенковского месторождения На Ямале запустили в работу газопровод Ухта-Торжок-2 и третий промысел Бованенковского месторождения
17:19 В Тульской области запустили первое в России производство карбамида с серой В Тульской области запустили первое в России производство карбамида с серой
16:47 Тамбовская область вошла в пятерку лидеров Национального рейтинга прозрачности госзакупок Тамбовская область вошла в пятерку лидеров Национального рейтинга прозрачности госзакупок
08:57 В Омской области обсудили новые правила определения размера арендной платы за земельные участки В Омской области обсудили новые правила определения размера арендной платы за земельные участки
04 ДЕК, 12:40 «Агентство развития Новгородской области» вступило в «Ассоциацию кластеров и технопарков России» «Агентство развития Новгородской области» вступило в «Ассоциацию кластеров и технопарков России»
Курс доллара может рухнуть, Китай и США пытаются договориться и другие новости понедельника
Курс доллара может рухнуть, Китай и США пытаются договориться и другие новости понедельника
03 ДЕК, 09:34 В Курской области подведены итоги смотра качества булочных изделий В Курской области подведены итоги смотра качества булочных изделий

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter