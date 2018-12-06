Более 400 елочных базаров заработают в Подмосковье

06.12.2018 19:53



Более четырех сотен «точек» по продаже елей откроется в Подмосковье, сообщают «Известия». Открытие начнется 7 декабря, а общее количество площадок составит 407. В продаже будут не только отечественные ели, но и импортные виды и сорта. Также в продаже будет достаточное количество искусственных елей. Цены будут варьироваться от 500 рублей за одно дерево до десятков тысяч рублей за «эксклюзивные» импортные образцы.