Лукашенко принес Путину извинения за публичный спор на саммите ЕАЭС

06.12.2018 19:43



Александр Лукашенко сделал публичное заявление, в котором принес свои извинения Владимиру Путину из-за спора, возникшего на саммите ЕАЭС, касательно цен российского газа для Белоруссии, сообщает ИА REGNUM. Президент Белоруссии настаивал, что цена российского газа для Белоруссии слишком высока, а президент России привел сухие факты о том, что Белоруссия покупает у России 1 кубометр газа за $129 долларов, а Германия за $250. Владимир Путин подчеркнул, что для Белоруссии действует особая скидка, позволяющая покупать газ гораздо ниже реальной рыночной стоимости.