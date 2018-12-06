Суд освободил блогера «Давидыча»

06.12.2018 19:32



В Мосгорсуде прошло судебное заседание, в ходе которого был освобожден из-под ареста блогер и основатель автомобильного движения «Смотра» Эрик «Давидыч» Китуашвили, сообщают РИА новости. Из четырех обвинительных пунктов приговор вынесли только лишь по одному, поскольку в одном эпизоде обвиняемый был оправдан, а по двум другим истек срок давности. Приговором стало 4 года заключения, которые были зачтены сроком заключения в следственном изоляторе, при соотношении дней 1 к 1,5. Поэтому автоблогера освободили в зале суда, сразу же после оглашения приговора.