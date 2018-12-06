Минобороны прокомментировало проход эсминца США вблизи российской базы

06.12.2018 14:52



Российское Министерство обороны заявило о том, что американский корабль был под наблюдением противолодочного судна «Адмирал Трибуц», сообщает RT. Официальный представить Минобороны сообщил, что проход американского военного судна «вблизи» российской границы излишне драматизирован, а на самом деле, он не приблизился к российской границе даже ближе 100 км. Кроме того, было подчеркнуто, что эсминец США «демонстрирует свою храбрость» на расстоянии в 400 км от российских территориальных вод.