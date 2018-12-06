Австралиец запечатлел треугольный НЛО во время грозы

06.12.2018 13:54



В австралийском Kalgoorlie один из местных жителей зафиксировал во время грозы странный неопознанный летающий объект треугольной формы.

Leigh Stevens сообщил о том, что во время бури неожиданно материализовался огромный зеленый НЛО и оставался в небе определенное время. Необычный объект был также замечен и другими местными жителями, которые были поражены увиденным. Известный уфолог Скотт Уоринг прокомментировал данное событие, сообщив о том, что на кадрах хорошо видно как треугольный НЛО взлетает с поверхности земли. По его словам корабль пришельцев, скорее всего, приземлился в каком-то дворе и специально вызвал шторм, чтобы заставить людей уйти в их дома.

Удар молнии вблизи НЛО, вызвал вокруг объекта статический заряд, который можно было наблюдать в течение нескольких минут. Исследователь также предположил, что возможно НЛО появился из туннеля в земле, который ведет в подземную базу пришельцев, расположенную в районе Kalgoorlie.