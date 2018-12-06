Германия выступает против ужесточения антироссийских санкций

06.12.2018 07:11



Главная задача, которая стоит перед Германией и Европейским союзом, не допустить эскалации Керченского конфликта, произошедшего между Россией и Украиной. С таким заявлением выступил посол Германии на Украине Эрнст Райхель. В своем заявлении он сообщил, что ЕС действительно прорабатывает вопрос усиления санкционных ограничений в отношении России из-за данного конфликта, однако, Германия выступает против такого решения, считая его контрпродуктивным.