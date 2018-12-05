Люди, живущие рядом с зелеными зонами, имеют меньше проблем с сердцем

05.12.2018 23:44



Согласно новым исследованиям, люди, которые живут в зеленых районах, могут иметь более низкий риск развития сердечных заболеваний и инсультов, пишет ScienceDaily.

В своей новой работе ученые из Университета Луисвилля исследовали влияние соседних зеленых зон на индивидуальные маркеры риска стресса и сердечно-сосудистых заболеваний.

За пять лет образцы крови и мочи были собраны у 408 людей разного возраста, этнических групп и социально-экономических уровней, затем были оценены биомаркеры повреждения кровеносных сосудов и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Риск был рассчитан с использованием биомаркеров, измеренных из образцов крови и мочи. Участники были завербованы в клинике амбулаторной кардиологии Университета Луисвилля и были в значительной степени подвержены повышенному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Плотность зеленых пространств вблизи домов участников была измерена с использованием индекса нормализованной разностной растительности (NDVI), инструмента, который указывает уровни плотности растительности, созданные из спутниковых изображений, собранных NASA и USGS. Уровни загрязнения воздуха также оценивались с использованием твердых частиц из измерений EPA и дорожного покрытия.

Исследователи обнаружили, что жизнь в районах с более зеленой растительностью связана с:

более низкими уровнями эпирефрина в моче, указывающими на более низкие уровни стресса;

более низкими уровнями F2-изопростана в моче, что указывает на улучшение здоровья (менее окислительный стресс);

более высокой способностью восстановления кровеносных сосудов.

Они также обнаружили, что ассоциации с адреналином были сильнее среди женщин, участники исследования не принимали бета-блокаторы, которые уменьшали нагрузку сердца и понижали кровяное давление, также в исследовании участвовали люди, у которых ранее не было сердечного приступа.

«Наше исследование показывает, что проживание в районе с густой растительностью, такой, как деревья и кустарники, может быть полезно для здоровья вашего сердца и кровеносных сосудов», - сказал Аруни Бхатнагар, доктор философии, ведущий автор исследования и профессор медицины Университета Луисвилля и Центра ожирения. «Действительно, увеличение количества растительности в окрестностях может быть непризнанным воздействием на окружающую среду на здоровье сердечно-сосудистой системы и потенциально значительным вмешательством в общественное здравоохранение».

Выводы ученых не зависели от возраста, пола, этнической принадлежности, статуса курения, использования статиновых препаратов и воздействия на дорогах.