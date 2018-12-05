Названы 10 лучших фильмов года

05.12.2018 22:44



Специалисты Американского института киноискусства, основной задачей которого является сохранение тех фильмов США, которые являются культурным наследием страны, назвали 10 лучших, по их мнению, фильмов года. Так, в ТОР-10 попали такие фильмы уходящего года, как: фильм-драма "Звезда родилась", фантастический боевик "Черная пантера", "Тихое место", "Восьмой класс", "Мэри Поппинс возвращается", исторические фильмы "Черный клановец", "Если Бил-стрит могла бы заговорить", "Фаворитка" и "Дневник пастыря", а также картина, основанная на реальных событиях "Зеленая книга".