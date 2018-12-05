Названы 10 лучших фильмов года
Специалисты Американского института киноискусства, основной задачей которого является сохранение тех фильмов США, которые являются культурным наследием страны, назвали 10 лучших, по их мнению, фильмов года. Так, в ТОР-10 попали такие фильмы уходящего года, как: фильм-драма "Звезда родилась", фантастический боевик "Черная пантера", "Тихое место", "Восьмой класс", "Мэри Поппинс возвращается", исторические фильмы "Черный клановец", "Если Бил-стрит могла бы заговорить", "Фаворитка" и "Дневник пастыря", а также картина, основанная на реальных событиях "Зеленая книга".
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