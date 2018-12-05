В столице подорожают коммунальные услуги

05.12.2018 22:21



Фото: Коротченко Максим/ТАСС

Правительство Москвы утвердило повышение с 1 января 2019 г. стоимости жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента экономической политики и развития, передает «Интерфакс».

В сообщении указано, что плата за содержание жилого помещения в среднем увеличится на 1 руб. 90 копеек, а рост взноса на капремонт составит 1 руб. 19 копеек. Плата за коммунальные услуги в предстоящем году останется в рамках предельных параметров, установленных правительством Российской Федерации. С 1 января увеличение составит 1,7%, с 1 июля платеж вырастет не более чем на 4,8%.

В ведомстве также заметили, что льготный найм жилого помещения увеличится на 35 копеек, коммерческий - на 1 руб. 38 копеек. Стоимость фактического найма жилого помещения возрастет на 2 руб. 11 копеек. Также известно, что в июле предстоящего года данные тарифы пересматриваться не будут.

В следующем году будет целиком сохранена действующая система мер соцподдержки граждан по оплате ЖКУ.