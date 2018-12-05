Киев предложил обмен пленными "42 на 89"

05.12.2018 21:09



В Минске состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы по Донбассу, во время которого украинский представитель вынес предложение по обмену пленными. Так, по его словам украинская сторона предлагает России обменять 23 россиян, находящихся в заключении в тюрьмах Украины, на 23 украинцев, арестованных в России. Также, он продолжил свое предложение заявив, что если российская сторона согласится, Украина готова передать России еще 66 человек, в обмен на 19 своих граждан. Если будет достигнута договоренность, то процедуру обмена можно будет начать 27 декабря, чтобы Новый год люди смогли встретить уже в своих семьях.