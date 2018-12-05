Украина провела испытания противокорабельной ракеты "Нептун"

05.12.2018 20:48



Украинские военные провели тесты противокорабельной крылатой ракеты "Нептун". Испытания прошли на военном полигоне в Одесской области. С таким заявлением выступил Министр обороны Украины Степан Полторак, заявив, что испытания были чрезвычайно успешными, пишет ТАСС. По его словам, во время тестов, все необходимые задачи, которые ставились военными для испытуемых ракет выполнены. Сообщается, что ракеты "Нептун" будут использованы для усиления береговой охраны Украины в Черном и Азовском морях.