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В Госдуме предлагают отменить транспортный налог для всех автомобилей

05.12.2018 17:58
В Госдуме предлагают отменить транспортный налог для всех автомобилей

Вячеслав Лысаков, являющийся депутатом Государственной думы от «Единой России», сообщил о рассматриваемом Госдумой предложении об отмене транспортного налога для всех автомобилей старше десяти лет, сообщает ИА REGNUM. Данный налог предлагается отменить для автотранспорта старше десяти лет и стоимостью менее миллиона рублей. В свою очередь, отмененный размер налога предлагается включить в стоимость автомобильного топлива.

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