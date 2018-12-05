В Госдуме предлагают отменить транспортный налог для всех автомобилей

05.12.2018 17:58



Вячеслав Лысаков, являющийся депутатом Государственной думы от «Единой России», сообщил о рассматриваемом Госдумой предложении об отмене транспортного налога для всех автомобилей старше десяти лет, сообщает ИА REGNUM. Данный налог предлагается отменить для автотранспорта старше десяти лет и стоимостью менее миллиона рублей. В свою очередь, отмененный размер налога предлагается включить в стоимость автомобильного топлива.