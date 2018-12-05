Путин указал на отсутствие доказательств о «нарушении» Россией ДРСМД

05.12.2018 15:58



Владимир Путин прокомментировал обвинения в адрес России со стороны США, о том, что договоренности по ликвидации вооружения не выполняются, сообщает RT. При этом президент России подметил, что госсекретарь США заявил о нарушениях со стороны России, тем самым, якобы, «пытаясь найти причины для выхода США из договора ДРСМД», хотя ранее было заявлено о выходе США из договора. Владимир Путин пошутил, сказав, что госсекретарь США «немного опоздал со своим заявлением.