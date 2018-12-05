Обнародовано видео развертывания боевого лазера «Пересвет»

05.12.2018 10:33



ТК «Звезда» обнародовал видео, на котором запечатлена постановка на опытно-боевое дежурство российского боевого лазера «Пересвет». На кадрах запечатлен процесс по подготовке техники к дальнейшему использованию.

Как отмечается, вооружение российских войск по новым принципам началось в прошлом году. В том числе речь идет о том, что подразделения, в распоряжение которых поступили «Пересветы», проходили специальную подготовку на базе Военно-космической академии имени Можайского.