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Первый ребенок, рожденный благодаря трансплантации матки от умершего донора

05.12.2018 07:43
Первый ребенок, рожденный благодаря трансплантации матки от умершего донора

Совсем скоро маленькая бразильская девочка отпразднует свой первый день рождения. Она еще этого не знает, но ее рождение стало важной вехой в истории болезни, предоставляя новые возможности женщинам, которые иначе не могли выносить и родить ребенка, пишет ScienceAlert.

Ранее уже были предприняты попытки трансплантации матки у умерших доноров, но до декабря прошлого года у получателя такого органа не было ребенка. Зная, что это возможно, ученые продолжали дальнейшие исследования для снижения рисков и обеспечения надежды для семей.

Матерью рожденной малышки стала 32-летняя женщина с синдромом Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера (MRKH) - состояние, при котором женские репродуктивные органы не развиваются или отсутствуют при рождении. Все, что известно о ее доноре, это то, что ей было 45 лет, и у нее было трое успешных вагинальных родов. 15 декабря 2017 года девочка-младенец весом 2,550 граммов (5,6 фунтов) появилась на свет ​​через кесарево сечение.

«Использование органов умерших доноров может значительно расширить доступ к подобному лечению, и наши результаты подтверждают концепцию нового варианта для женщин с бесплодием матки», - говорит ведущий научный сотрудник Дани Эйзенберг с Медицинского факультета Университета Сан-Паулу. «Число людей, желающих и обязавшихся пожертвовать органы после их смерти, намного больше, чем возможность их получения у живых доноров, предлагая гораздо более широкие возможности лечения пациенток с бесплодием матки».

Благодаря этому недавнему успеху приходит не просто обещание большего доступа к органам-донорам, но и важная информация о том, что требуется для трансплантации матки и для успешного переноса эмбриона на полный срок.

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