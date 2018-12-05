На Украине объяснили последствия ухода из страны российского бизнеса

05.12.2018 06:58



Бывший депутат Верховной рады Украины Анна Герман рассказала, что будет, если российский бизнес уйдет из страны. Таким образом она прокомментировала заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который предлагает блокировать активы представителей российского бизнеса в стране. Герман подчеркнула, что если будет принято решение о введении этой инициативы в действие, то прежде всего пострадают простые украинцы, работающие на российских бизнесменов, пишет РИА Новости.

Также, она раскритиковала слоган президентской кампании действующего лидера Украины Петра Порошенко, который звучит, как "прочь от Москвы". По ее словам, Украина должна бежать "прочь от нужды и бедности". Необходимо, прежде всего, учитывать интересы самих украинцев, а не показывать, кто более анитроссийский политик.