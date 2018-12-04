Огромный НЛО потерпел крушение в районе реки Замбези

04.12.2018 23:59



Виртуальные уфологи обнаружили на спутниковых снимках планеты Земля огромный НЛО, потерпевший крушение в Африке. По словам исследователей, объект, который наполовину погружен в грунт, выглядит как классическая летающая тарелка. Упавший НЛО находится в районе реки Замбези. Пока объект не опознан. Как подсчитали специалисты, длина НЛО превышает 64 метра, а высота составляет 29 метров. Уфологи убеждены в том, что на нашей планете много упавших инопланетных кораблей, которые еще предстоит обнаружить.