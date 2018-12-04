Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
05 ДЕК, 01:44 МСК
USD (ЦБ)    66,4467
EUR (ЦБ)    75,6562

05 ДЕК, 01:44 МСК
USD (ЦБ)    66,4467
EUR (ЦБ)    75,6562

Новая конструкция датчика на основе графена может улучшить безопасность пищевых продуктов

04.12.2018 23:45
Новая конструкция датчика на основе графена может улучшить безопасность пищевых продуктов

Множество пищевых продуктов выкидываются покупателями из-за заражения вредными бактериями, такими как Listeria, Salmonella или E. coli. Новая конструкция датчика в один прекрасный день может облегчить обнаружение патогенов в пище, прежде чем продукты попадут на полки супермаркетов, тем самым предотвращая иногда смертельные болезни от зараженной пищи, пишет phys.org.

Группа исследователей сообщила о разработке новой конструкции датчика, который может одновременно обнаруживать несколько веществ , в том числе опасных бактерий и других патогенных микроорганизмов. В дополнение к безопасности пищевых продуктов новая конструкция может улучшить обнаружение газов и химических веществ для широкого спектра других применений.

«Наш дизайн основан на графеновых листах , которые представляют собой двумерные кристаллы углерода толщиной всего лишь один атомный атом», - сказал член исследовательской группы Bing-Gang Xiao из Китайского университета Цзилянь. «Датчик не только очень чувствителен, но также может легко регулироваться для обнаружения различных веществ».

Для нового датчика исследователи использовали теоретические расчеты и моделирование для разработки массива наноразмерных графеновых дисков, каждый из которых содержит внецентровое отверстие. Датчик включает ион-гель и кремниевые слои, которые можно использовать для приложения напряжения для настройки свойств графена для обнаружения различных веществ.

Взаимодействие между дисками и их отверстиями создает так называемый эффект гибридизации плазмона, что повышает чувствительность устройства. Отверстие и диск также создают разные пики длины волны, которые могут использоваться для одновременного обнаружения различных веществ.

Моделирование, проведенное исследователями с использованием длин волн в инфракрасной области спектра, показало, что их новая сенсорная платформа будет более чувствительной к веществам, присутствующим в газах, жидкостях или твердых веществах, чем использование дисков без отверстий.

В настоящее время исследователи работают над улучшением процесса, который будет использоваться для создания массива наноразмерных дисков. Точность, с которой эти конструкции будут изготовлены, сильно повлияет на работу датчика.

Новое устройство может собирать питьевую воду из сухого пустынного воздуха
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов

Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов
Новые возможности

Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай

Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай
Наука и технологии

Реалии российской экономики Путина и «Скупой рыцарь» Пушкина

Реалии российской экономики Путина и «Скупой рыцарь» Пушкина
Экономика

Как в мире появилось две Кореи. История конфликта КНДР и Южной Кореи

Как в мире появилось две Кореи. История конфликта КНДР и Южной Кореи
Политика

Давид и Голиаф: есть ли шанс у виртуальных банков одолеть традиционные кредитно-финансовые организации?

Давид и Голиаф: есть ли шанс у виртуальных банков одолеть традиционные кредитно-финансовые организации?
Экономика

Пчелы-роботы опыляют цветы, а Panasonic собирает помидоры. Куда идет роботизация теплиц

Пчелы-роботы опыляют цветы, а Panasonic собирает помидоры. Куда идет роботизация теплиц
Наука и технологии

Узнай, страна

В Новосибирской области открыли вторую очередь крупнейшего в Сибири тепличного комбината

В Новосибирской области открыли вторую очередь крупнейшего в Сибири тепличного комбината

В Смоленской области запустили производство барьерной пленки для упаковки продуктов питания

В Смоленской области запустили производство барьерной пленки для упаковки продуктов питания

В Архангельской области запустили третью очередь крупнейшего в регионе молочного комплекса

В Архангельской области запустили третью очередь крупнейшего в регионе молочного комплекса

В Калужской области открыли производство ламинированных древесно-стружечных плит

В Калужской области открыли производство ламинированных древесно-стружечных плит

Новости СМИ

Новости дня

04 ДЕК, 23:59 Огромный НЛО потерпел крушение в районе реки Замбези Огромный НЛО потерпел крушение в районе реки Замбези Видео
Трамп заявил о новой гонке вооружений, семилетний мальчик заработал 22 млн долларов и другие новости вторника
Трамп заявил о новой гонке вооружений, семилетний мальчик заработал 22 млн долларов и другие новости вторника
04 ДЕК, 23:28 Дед Мороз назвал самые популярные подарки на Новый год Дед Мороз назвал самые популярные подарки на Новый год
04 ДЕК, 23:08 Угроза взрыва на московских вокзалах не подтвердилась Угроза взрыва на московских вокзалах не подтвердилась
04 ДЕК, 22:54 Янукович может покинуть Россию Янукович может покинуть Россию
04 ДЕК, 22:32 Подведены итоги конкурса "Великие имена России" Подведены итоги конкурса "Великие имена России"
04 ДЕК, 21:57 Россия ответила на ультиматум США по ДРСМД Россия ответила на ультиматум США по ДРСМД
Курс доллара может рухнуть, Китай и США пытаются договориться и другие новости понедельника
Курс доллара может рухнуть, Китай и США пытаются договориться и другие новости понедельника
04 ДЕК, 21:41 Константинополь не даст автокефалию украинской церкви Константинополь не даст автокефалию украинской церкви

Узнай, страна!

04 ДЕК, 20:46 В Новосибирской области открыли вторую очередь крупнейшего в Сибири тепличного комбината В Новосибирской области открыли вторую очередь крупнейшего в Сибири тепличного комбината
ЦБ беспокоят нелегальные обменники валюты, новый автомат Калашникова покоряет Индию и другие новости пятницы
ЦБ беспокоят нелегальные обменники валюты, новый автомат Калашникова покоряет Индию и другие новости пятницы
04 ДЕК, 19:20 В Смоленской области запустили производство барьерной пленки для упаковки продуктов питания В Смоленской области запустили производство барьерной пленки для упаковки продуктов питания
04 ДЕК, 18:54 В Архангельской области запустили третью очередь крупнейшего в регионе молочного комплекса В Архангельской области запустили третью очередь крупнейшего в регионе молочного комплекса
04 ДЕК, 12:40 «Агентство развития Новгородской области» вступило в «Ассоциацию кластеров и технопарков России» «Агентство развития Новгородской области» вступило в «Ассоциацию кластеров и технопарков России»
03 ДЕК, 15:27 Тамбовская область увеличивает объемы переработки мелкотоварной древесины Тамбовская область увеличивает объемы переработки мелкотоварной древесины
03 ДЕК, 09:34 В Курской области подведены итоги смотра качества булочных изделий В Курской области подведены итоги смотра качества булочных изделий

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter