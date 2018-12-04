Угроза взрыва на московских вокзалах не подтвердилась

04.12.2018 23:08



В Москве была проведена эвакуация пассажиров со всех вокзалов. Это произошло после того, как неизвестные сообщили о том, что на территории всех столичных вокзалов были заложены взрывные устройства. Сотрудники правоохранительных органов, службы МЧС и кинологи провели тщательный осмотр помещений, но взрывоопасных устройств не обнаружили. В настоящее время проводится работа по установлению личностей сообщивших о минировании зданий вокзалов.