Константинополь не даст автокефалию украинской церкви

04.12.2018 21:41



Похоже, что Украинская православная церковь не получит автокефалию. Такое заявление появилось в украинской газете "Вести" после того, как Константинопольский патриархат выдал УПЦ новый утвержденный Устав, пишет Коммерсант.

Согласно документу, УПЦ не сможет самостоятельно не только обращаться к другим церквям, но и принимать решения и озвучивать собственное мнение по разнообразным церковным вопросам. Она будет обязана обращаться к Константинополю и получать у него разрешение на те или иные действия. В том числе и на решение внутренних церковных разногласий.

Также, главой УПЦ будет митрополит, а не патриарх. И самое главное, миро для совершения церковных таинств УПЦ должна будет получать только из Константинополя, а это является серьезным фактом того, что УПЦ будет лишена независимости. Фактически, украинская церковь перейдет из-под юрисдикции РПЦ под юрисдикцию Константинопольского патриархата.