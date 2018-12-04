Лука Модрич впервые в карьере получил «Золотой мяч»

04.12.2018 19:56



Лука Модрич впервые в своей карьере удостоился престижной футбольной награды «Золотой мяч», что вызвало бурю негодования со стороны именитых футболистов, сообщает «Газета.ру». Модрич прервал десятилетие, в котором данную награду попеременно делили Лионель Месси и Криштиану Роналду. Известные футболисты называют данную ситуацию «мировым позором футбола». Ранее Лука Модрич был признан лучшим игроком мира текущего года.